В Подольске завели дело после драки со стрельбой
Полиция Подмосковья завела дело после драки со стрельбой в Подольске
Следственное управление МВД России по Подольску завело уголовное дело после потасовки со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.
Следователи ведут производство по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ЧП произошло вечером 30 декабря около домов на Московской улице микрорайона Климовск. Очевидцы слышали звуки, похожие на выстрелы.
На место прибыли полицейские и установили, что между двумя группами мужчин произошла ссора на бытовой почве, которая переросла в потасовку.
В ходе нее прозвучали выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом.
Участников инцидента привезли в территориальный отдел МВД, медицинскую помощь оказали четверым пострадавшим. Расследование происшествия продолжается.