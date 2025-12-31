В Подольске завели дело после драки со стрельбой

Полиция Подмосковья завела дело после драки со стрельбой в Подольске

Следственное управление МВД России по Подольску завело уголовное дело после потасовки со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

Следователи ведут производство по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ЧП произошло вечером 30 декабря около домов на Московской улице микрорайона Климовск. Очевидцы слышали звуки, похожие на выстрелы.

На место прибыли полицейские и установили, что между двумя группами мужчин произошла ссора на бытовой почве, которая переросла в потасовку.

В ходе нее прозвучали выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом.

Участников инцидента привезли в территориальный отдел МВД, медицинскую помощь оказали четверым пострадавшим. Расследование происшествия продолжается.