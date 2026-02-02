В Подмосковье заведующего моргом осудили за взятки

Можайский городской суд приговорил заведующего районным бюро судебных экспертиз и двух медработников к теремному сроку за взятки. Об этом сообщили РИА «Новости» в судебной инстанции.

Они разработали безотказную схему по получению вознаграждения от родственников умерших. Подельники предлагали не проводить вскрытие умершего для скорейшего захоронения. Сумма взятки варьировалась от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в зависимости от веса умершего.

Следствие выявило более 40 преступных эпизодов.

Суд назначил наказание завморгом — 10 лет в колонии строго режима, медсестре — восемь лет тюрьмы, медрегистратору — 7,5 лет.

Ранее сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве взяток.