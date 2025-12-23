Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве взяток

В Таганроге завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя и сотрудников местного морга. Их обвиняют в систематическом вымогательстве взяток, сообщили РИА «Новости» источники в правоохранительных органах Ростовской области.

По данным следствия, фигурантам предъявили обвинения по статье о вымогательстве взятки, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Попытки стороны защиты добиться переквалификации дела на более мягкую — о растрате — успеха не имели. В ближайшее время материалы дела направят в суд.

Речь идет о сотрудниках Таганрогского отделения ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Как ранее сообщало региональное управление ФСБ, руководство и работники учреждения, по версии следствия, регулярно требовали деньги у жителей города за ускоренную выдачу тел умерших и их подготовку к захоронению. Полученные средства, как утверждают силовики, не оформлялись официально и не поступали в бюджет, а присваивались участниками схемы.

В рамках расследования в морге проводились обыски, были изъяты документы и техника. Ранее в правоохранительных органах заявляли, что сумма предполагаемых взяток могла достигать 70 миллионов рублей.