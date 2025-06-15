В Подмосковье задержали мигранта

Правоохранители в Сергиевом Посаде задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.

По предварительной информации, на берегу озера в селе Шеметово при распитии спиртных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них ударил 32-летнего приятеля ножом. Потерпевшего госпитализировали.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался уроженец ближнего зарубежья 1990 года рождения. Против него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что неадекватный мужчина с ножом напал на жителей ЖК «Митино О2» в деревне Сабурово в Красногорске. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.