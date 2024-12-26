В Подмосковье задержали главврача больницы по делу о взяточничестве

Ставшего депутатом главврача больницы в Балашихе задержали по делу о взятках

Депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по делу о взяточничестве. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал от нескольких сотрудников больницы деньги за покровительство», — уточнил собеседник агентства.

Дело завели по статье о получении взятки в особо крупном размере. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф.

В отношении заместителя директора государственной корпорации «Роскосмос» Олега Фролова ранее возбудили еще одно дело. Чиновника заподозрили в получении крупной взятки, после чего Следственный комитет продлил до полутора лет срок расследования дела.