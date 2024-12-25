Следственный комитет возбудил еще одно дело в отношении заместителя директора государственной корпорации «Роскосмос» Олега Фролова. Источники «Коммерсанта» рассказали, что бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фролов ранее руководил военной академией и возглавлял Главное управление вооружения российской армии. В 2018 году он стал исполнительным директором Роскосмоса по оборонным программам. В декабре 2023-го Фролова арестовали и предъявили ему обвинения в мошенничестве.

Следствие полагает, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими фигурантами дела — бизнесменом и сотрудником коммерческой организации. Затем они при исполнении контракта по закупке оборудования похитили бюджетные средства на сумму не менее 435 миллионов рублей.

Изначально в материалах дела речь шла только о махинациях при создании специализированного оборудования. По версии следствия, всего один агрегат, «уникальная барокамера», обошелся государству почти в полмиллиарда рублей.

Теперь же следователь предъявил всем троим фигурантам дела новое обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В результате глава СК РФ Бастрыкин продлил срок расследования дела Фролова до полутора лет. Подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до середины марта.

В октябре прошлого года за границу сбежал еще один топ-менеджер Роскосмоса. Его обвинили в крупных хищениях.