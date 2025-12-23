В Подмосковье задержали двух человек, вымогавших миллионы у знакомого

В Московской области при содействии спецподразделения Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранительных органов, сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области помогли коллегам из МВД задержать 35-летнего и 39-летнего жителей Домодедово. Следствие считает, что в течение трех месяцев они требовали деньги у знакомого, угрожая ему и его семье физической расправой. Угрозы, как уточняется, поступали как через мессенджеры, так и при личных встречах.

Опасаясь за безопасность близких, потерпевший передал подозреваемым более 2,7 миллиона рублей, после чего обратился в полицию. В ходе оперативных мероприятий мужчин задержали по местам проживания. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области задержали инженера группы по учету электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» «Ростовэнерго» по подозрению в вымогательстве взятки.