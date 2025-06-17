Молодой человек обманул пенсионеров Подмосковья на 5 млн рублей

Сотрудники полиции задержали 18-летнего уроженца Новгородской области, который подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, в феврале этого года 85-летний пенсионер ответил на звонок с незнакомого ему номера. Собеседница представилась якобы сотрудницей Роскомнадзора, и заявила, что от имени пожилого жителя Подмосковья террорист из Украины получил доверенность на осуществление любых операций с банковскими счетами и имуществом.

После этого к разговору подключился псевдо-сотрудник ФСБ, пригрозивший мужчине уголовной ответственностью. Он убедил пенсионера передать все его сбережения якобы на декларирование в Центробанке.

Пожилой мужчина собрал 230 тысяч рублей, 25 тысяч долларов США и две с половиной тысячи евро и передал их приехавшему к нему таксисту. Спустя некоторое время дедушка понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители вышли на человека, от имени которого было заказано такси. Им оказался 18-летний житель Новгородской области.

В его квартире нашли 9 мобильных телефонов, ноутбук и более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи. На допросе он заявил, что вышел на мошенников, когда искал предложения по работе в мессенджере.

Молодого человека арестовали. По данным подмосковного главка МВД, он причастен к аналогичному преступлению, в результате которого пострадала 72-летняя россиянка. Обстоятельства произошедшего выясняются.