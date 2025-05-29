Водитель иномарки сбил школьника на «зебре» в Самарской области
Дорожная авария с участием 14-летнего мальчика произошла в Отрадном Самарской области. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 60-летний водитель машины Hyundai Getz, следуя по Советской улице, сбил школьника. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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