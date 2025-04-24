В Подмосковье работавший на теплоходе мужчина покончил с собой

На пришвартованном в Пестовском водохранилище теплоходе нашли тело 40-летнего мужчины. Он наложил на себя руки, сообщил источник mk.ru .

Судно стояло на пристани у базы отдыха «Хвойный бор» в Пушкинском городском округе. Днем в подсобном помещении нашли тело 40-летнего рабочего из Рыбинска Ярославской области с признаками самоубийства. Началась проверка.

В Новосибирске создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов получил девять лет колонии строгого режима и четыре года не сможет заниматься администрированием сайтов. Он имел патологический интерес к смерти, поэтому через мессенджеры заставлял подростков выполнять опасные задания, наносить себе повреждения и склонял к суициду. На суде мужчина полностью признал вину.