В Подмосковье работавший на теплоходе мужчина покончил с собой

На пришвартованном в Пестовском водохранилище теплоходе нашли тело 40-летнего мужчины. Он наложил на себя руки, сообщил источник mk.ru.
Судно стояло на пристани у базы отдыха «Хвойный бор» в Пушкинском городском округе. Днем в подсобном помещении нашли тело 40-летнего рабочего из Рыбинска Ярославской области с признаками самоубийства. Началась проверка.
В Новосибирске создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов получил девять лет колонии строгого режима и четыре года не сможет заниматься администрированием сайтов. Он имел патологический интерес к смерти, поэтому через мессенджеры заставлял подростков выполнять опасные задания, наносить себе повреждения и склонял к суициду. На суде мужчина полностью признал вину.
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