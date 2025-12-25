В Подмосковье приезжие напали на пенсионерку при попытке обнести частный дом

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину. Об этом сообщили в Росгвардии по Московской области.

ЧП произошло в деревне Петрушино Ленинского городского округа. Сигнал тревоги поступил с охраняемого частного дома — на место оперативно выехал наряд вневедомственной охраны. Как выяснилось, злоумышленники перелезли через забор, проникли в домовладение и начали искать ценные вещи. Когда их заметила 68-летняя хозяйка, один из нападавших вытащил нож и нанес женщине резаные раны.

Росгвардейцы задержали подозреваемых прямо на месте происшествия. Ими оказались приезжие — 55-летний мужчина, ранее судимый за разбой, и 38-летний, имевший судимость за незаконный оборот наркотиков. При задержании у них нашли ювелирные украшения и более 10 тысяч рублей наличными.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в ближайшую больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

