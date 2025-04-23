В Подмосковье поймали мужчину, едва не зарезавшего сотрудника полиции

Правоохранители в Московской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

ЧП произошло 22 апреля рядом с дорогой «Каспий» в Серебряных Прудах. Подозреваемый проигнорировал законные требования полицейских и напал на одного из оперуполномоченных, нанеся ему не менее трех ударов ножом в различные части тела.

В настоящее время сотрудник находится в медицинском учреждении, ему оказывают всю необходимую помощь. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее пьяный житель Обнинска напал с пистолетом на двух полицейских. Силовики скрутили дебошира и отвезли его в отдел, позднее суд отправил его под стражу.