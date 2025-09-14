В Подмосковье погиб очередной малолетний питбайкер

Подросток на питбайке умер под колесами Ford в Одинцовском городском округе

В Одинцовском городском округе 14-летний подросток на питбайке попал под колеса автомобиля Ford и погиб. Полиция возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Авария случилась 13 сентября в 15:20 на 10-м километре трассы Звенигород — Ершово — Борисково. Питбайк поворачивал, когда в него влетела иномарка. Подросток умер.

«В отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб 14-летний мальчик, возбуждено уголовное дело», — заявила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчину заподозрили в несоблюдении уголовной статьи о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее смертельное ДТП с подростками на питбайках произошло также в Ставропольском крае. Они выехали на перекресток и врезались в грузовик-бетономеситель.