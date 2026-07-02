В Подмосковье подросток пойдет под суд за поджог трансформаторной подстанции

СК завел дело на подростка за поджог трансформаторной подстанции на МЖД

Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте против 17-летнего жителя Московской области за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в июне на перегоне станций Челюскинская — Тарасовская. Несовершеннолетний выполнял задание куратора, полученное в мессенджере.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и УТ МВД России по ЦФО задержали юношу. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В мае сотрудники УФСБ России в Крыму предотвратили запланированный украинскими спецслужбами теракт на железной дороге в Керчи. Местный житель намеревался устроить подрыв железнодорожного полотна, которое используется для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.