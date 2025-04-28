В Подмосковье пятерых полицейских обвинили во взяточничестве

СК: в Подольске пятерых полицейских обвинили в получении взятки в 15 млн рублей

В Подольске пятеро полицейских получили взятку в 15 миллионов рублей. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Следствие установило, что с 4 по 24 апреля этого года несколько сотрудников УМВД получили от местного жителя 15 миллионов рублей. По версии следствия, деньги передавали за гарантии, что полицейские не будут выявлять новые нарушения и привлекать других лиц по расследуемому уголовному делу.

Всех пятерых полицейских обвиняют по двум статьям: получение взятки и посредничество во взяточничестве. Суд уже выбрал для них меру пресечения.

Следователи продолжают работать по делу. Оперативники проверяют все обстоятельства и не исключают, что найдут новые доказательства.

Ранее в Москве задержали бизнесмена в сфере ритуальных услуг после дачи взятки сотрудникам полиции. Предприниматель подкупал полицейских, чтобы получить сведения об умерших на их территории обслуживания.