В Подмосковье пьяный мужчина сжег шесть автомобилей

МВД: в Королеве мужчина сжег 6 автомобилей, чтобы посмотреть на работу пожарных

В Королеве полиция задержала 33-летнего ранее судимого местного жителя, который поджег припаркованный автомобиль, чтобы посмотреть на работу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Московской области.

Мужчина заметил незапертую дверь машины на улице Тихонравова, поджег заднее сиденье зажигалкой и стал наблюдать за происходящим.

Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили. В результате три машины сгорели полностью, еще три получили повреждения.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его на месте происшествия, когда он наблюдал за пожаром. СК завел дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемого отправили под стражу.

В начале апреля в Чертанове у здания суда сгорела легковая машина. Очевидцы рассказывали, что автомобиль «сгорел в хлам буквально за 10 минут».