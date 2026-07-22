В Подмосковье перед судом предстанет последний участник банды «Северские»

В Подмосковье завершили расследование дела в отношении последнего не пойманного члена организованной вооруженной группы «Северские», которая орудовала в четырех регионах страны на протяжении 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Следствием установлено, что банда была создана не позднее 1997 года и действовала более 20 лет на территории Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей», — заявили в ведомстве.

За это время участники убили 23 человека, совершили покушения на убийство еще шестерых и готовили убийство одного. Членов группировки поймали и осудили.

Последний участник скрывался с 2020 года, в прошлом году его задержали в Рязанской области. Его обвинили по двум эпизодам. В феврале 2010-го в Сергиевом Посаде он вместе с подельниками напал на людей, а в ноябре 2019-го участвовал в убийстве одного из членов банды в Ярославской области.