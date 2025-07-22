Суд отправил за решетку лидера самарской банды «шубников»

Самарский суд приговорил к тюремному заключению главаря одной из самых жестоких банд девяностых — Виталия Кузнецова. Об этом со ссылкой на источник сообщил Kp.ru .

Преступнику назначили срок в колонии за выращивание наркотического растения.

В девяностые Кузнецов возглавлял ОПГ «шубников», которая совершала жестокие нападения на торговцев шубами на городском рынке. Банда получала фальшивые удостоверения, с помощью которых вымогала деньги у «челноков», а потом расправлялась с ними.

Кузнецов отбыл наказание за преступления и вышел на свободу в 2012 году. По информации издания, после тюрьмы он попытался начать новую жизнь и занялся бизнесом по оптовой продаже мяса. Знакомый бывшего главаря банды рассказал Kp.ru, что у того была холодильная установка, и иногда он работал в мясном цеху.

Ранее суд приговорил к 24 годам колонии Андрея Воронина — киллера орудующей в Подмосковье банды «Северские». Преступник расправился с тремя коммерсантами, а также с главарем ОПГ Виктором Лазовским и его знакомой.