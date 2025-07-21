В Подмосковье осудят строителей нефтегазопроводов из-за долгов по налогам

В Подмосковье завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали руководители коммерческой организации. Они строили нефтегазопроводы и не заплатили налоги, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Перед судом предстанут двое руководителей коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,5 миллиардов рублей», — уточнили в ведомстве.

Долг накопился с апреля 2016 года по октябрь 2019-го. Предприниматели подавали декларации в ФНС с заведомо ложными сведениями. Директора организации объявили в межгосударственный розыск.

Следователи передали дело с утвержденным обвинительным в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.

С осени 2025 года в России начнется автоматическое взыскание налоговых долгов без судебных разбирательств.