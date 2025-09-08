Подросток из Кургана получил семь лет колонии за наркотики

В Кургане 17-летнего подростка признали виновным в покушении на сбыт и хранение наркотиков, а также в вымогательстве. Несовершеннолетнему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подросток действовал совместно с сообщником и готовил тайниковые закладки для сбыта запрещенных веществ на территории региона. Часть изъятых наркотиков юноша хранил для личного употребления.

Также выяснилось, что в начале 2024 года он применял физическое насилие и угрозы в отношении другого несовершеннолетнего, пытаясь получить с него 10 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении сообщника подростка следственные органы приостановили.

В прокуратуре региона напомнили, что за покушение на сбыт, сбыт и хранение наркотических средств российское законодательство предусматривает для несовершеннолетних, достигших 16 лет, наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.