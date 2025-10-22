В Подмосковье накрыли нарколабораторию

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в деревне Большое Саврасово в Ленинском городском округе двух женщин и мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

По ее словам, задержанные организовали нарколабораторию, в которой правоохранительные органы при обысках нашли разнообразные сосуды и 32 расфасованных свертка с мефедроном общей массой более 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело, всех трех обвиняемых взяли под стражу.

Накануне сотрудники ФСБ задержали 29-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая организовала на участке производство синтетических наркотиков. У нее изъяли почти восемь килограммов запрещенного вещества.