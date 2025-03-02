В Подмосковье мужчина трижды ударил ножом коллегу из мести за увольнение

Мужчина напал на 19-летнего юношу с ножом в Подмосковье

В Московской области мужчина подошел со спины к 19-летнему молодому человеку и трижды ударил его ножом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером 1 марта в поселке Голубом на Трехсвятской улице злоумышленник, который затаил на свою жертву злобу из-за конфликта на работе, ударил коллегу ножом и скрылся.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. После случившегося возбудили дело о причинении умышленного тяжкого вреда здоровью. Надзорное ведомство взяло ход расследования под свой контроль. Правоохранители уже установили личность напавшего, его ищут.

По данным Telegram-канала Mash, раненым оказался 19-летний белорус. Потерпевший и подозреваемый вместе охраняли частный дом, пока мужчину не уволили. Из-за этого произошел конфликт, который закончился нападением.

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