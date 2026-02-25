В Подмосковье двух подростков обвинили в поджоге по заданию куратора

В Химках утвердили обвинение по уголовному делу против двух подростков, устроивших поджог по заданию куратора из мессенджера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих несовершеннолетних жителей Москвы», — заявили в ведомстве.

Двум 17-летним подросткам предъявили обвинение по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.

По данным следствия, в марте 2025 года один из обвиняемых сговорился через мессенджер с куратором, который предложил за деньги поджечь входную дверь квартиры в микрорайоне Подрезково городского округа Химки.

Молодой человек привлек к делу знакомого. Один из соучастников должен был найти шину и купить бензин, а другой — снять процесс для отчета. Утром 22 марта 2025-го обвиняемые подожгли облитую бензином шину у квартиры в доме на улице Игоря Жаринова. Фигуранты признали свою вину.

Ранее жительницу Красноярского края заподозрили в убийстве трех человек. По версии следствия, она подожгла частный дом.