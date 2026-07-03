В Подмосковье двух мужчин задержали за хулиганство и стрельбу у кафе

В поселке Боброво Ленинского округа у кафе произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Вечером 2 июля очевидцы вызвали полицию: они слышали звуки, похожие на выстрелы, и видели драку. Предварительно установлено, что между двумя компаниями посетителей произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. После этого участники разъехались. В больницу никто не обращался.

Полицейские быстро нашли и доставили в отдел двух участников — мужчин 1988 и 1985 годов рождения. Один из них стрелял из травматического пистолета.

Следователи возбудили дело о хулиганстве. Правоохранители ищут остальных участников и выясняют все обстоятельства.

На прошлой неделе в поселке Тарки в Махачкале произошла перестрелка во время ссоры. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал.