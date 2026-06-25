Один человек погиб и один пострадал при перестрелке в Дагестане
Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки в поселке Тарки в Махачкале, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.
По версии следствия, днем 24 июня на территории бывшей школы между несколькими местными жителями произошел конфликт. Во время ссоры один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, ранив его.
Спустя непродолжительное время конфликт перерос в перестрелку. Один из участников получил смертельные огнестрельные ранения и скончался на месте. Еще одного мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве, покушении на убийство двух лиц и хулиганстве с применением оружия. Одного из подозреваемых задержали. Второй находится в медицинском учреждении.
Ранее подросток устроил стрельбу в школе на Филиппинах. Не менее трех человек погибли.