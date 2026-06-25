Один человек погиб и один пострадал при перестрелке в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки в поселке Тарки в Махачкале, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану .

По версии следствия, днем 24 июня на территории бывшей школы между несколькими местными жителями произошел конфликт. Во время ссоры один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, ранив его.

Спустя непродолжительное время конфликт перерос в перестрелку. Один из участников получил смертельные огнестрельные ранения и скончался на месте. Еще одного мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве, покушении на убийство двух лиц и хулиганстве с применением оружия. Одного из подозреваемых задержали. Второй находится в медицинском учреждении.

Ранее подросток устроил стрельбу в школе на Филиппинах. Не менее трех человек погибли.