В Подмосковье 16-летняя девушка выпала из окна и погибла после ссоры с женихом

Трагедия произошла в одном из жилых домов в Мытищах. Из окна квартиры на седьмом этаже выпала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мытищи. Live.Новости». .

ЧП произошло в многоквартирном доме на Юбилейной улице. На записи с камеры видеонаблюдения было видно, как девушка упала на спину в нескольких метрах от группы школьников. Перед инцидентом соседи слышали крики и удары.

Родственники погибшей уверены, что ее смерть была не несчастным случаем и обвиняют в случившейся трагедии ее 32-летнего жениха.

«Ей 16 лет, ему 32. Он был очень ревнивым к ней. Их семья какая-то ненормальная — там было что-то вроде секс-рабства. Они издевались над девчонкой, снимали ее, следователь нашел камеры в комнате», — сказал брат погибшей девушки.

Подозреваемого задерживали, но позже отпустили. На данный момент он находится под следствием.

Ранее мужчина выпал из окна одной из квартир на юго-востоке Москвы в ЖК «Люблинский парк». Местного жителя спасти не удалось.