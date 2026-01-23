В Пятигорске задержали главу управления ФАДН Разживина по делу о мошенничестве

В Пятигорске задержали Сергея Разживина, главу управления Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, его подозревают в совершении должностных преступлений.

«Начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями ФАДН Сергей Разживин задержан, с ним проводятся следственные действия по уголовному делу о должностных преступлениях», — сказал собеседник агентства.

По данным источников газеты «Коммерсант», уголовное дело, фигурантом которого стал Разживин, возбудило Главное следственное управление СКР по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ.

Они выяснили, что чиновник, возглавивший управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю в Пятигорске в сентябре 2023 года, способствовал аренде помещений по завышенной цене. Они были оформлены на близкую знакомую фигуранта. Ущерб для бюджета составил около 20 миллионов рублей.

По информации издания, материалы уголовного дела передадут в региональное подразделение СКР для дальнейшего расследования. Туда же доставят и фигуранта, которому местный суд изберет меру пресечения.

