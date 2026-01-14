Многомиллионное имущество экс-замглавы метро Москвы арестовали по делу о взятке

В рамках уголовного дела о получение взятки в особо крупном размере суд арестовал имущество бывшего первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова стоимостью 100 миллионов рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об этом в интервью ТАСС .

«Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 миллионов рублей», — сказал он.

Дощатова арестовали в 2024 году по уголовному делу, возбужденному по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Бастрыкин сообщил, что расследование завершилось.

Он раскрыл также детали ареста бывшего губернатора Рязанской области, сенатора Николая Любимова. Его обвинили в получении нескольких взятках на общую сумму более 270 миллионов рублей, в том числе за назначение на должность вице-губернатора и содействие в госконтрактах на поставку медоборудования.