В пяти российских регионах подростковая преступность выросла более чем вдвое

В первом полугодии 2026 года число несовершеннолетних преступников в России выросло на 945 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел.

Всего за шесть месяцев правоохранители зафиксировали 11 429 преступлений, совершенных подростками. Наибольший рост отмечен в Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Пензенской области и на Чукотке — в этих регионах показатель увеличился более чем в два раза.

На Чукотке число юных преступников выросло в шесть раз (с одного до шести), в Кабардино-Балкарии — более чем в три раза (с 16 до 58), в Северной Осетии — с 7 до 17, в Пензенской области — с 39 до 87. В Чечне в прошлом году таких случаев не было, а в этом зафиксировали сразу восемь.

Среди федеральных округов рост отмечен в Северо-Западном (с 937 до 1103), Приволжском (с 2020 до 2346) и Центральном (с 1847 до 2096). В Уральском и Дальневосточном округах, напротив, число подростковых преступлений снизилось.

Ранее в Воскресенске Московской области группа несовершеннолетних избила сверстников. В числе пострадавших оказался парень с ограниченными возможностями здоровья.