В Петербурге задержали всех участников серии нападений на прохожих

Всех причастных к серии нападений на прохожих в Санкт-Петербурге задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вечером 26 января на Лабораторной улице четверо молодых людей нападали на прохожих и избивали их. Драки попали на видео, которое потом распространилось в Сети и привлекло внимание правоохранительных органов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Первых двух участников драк задержали уже на следующий день после ЧП — 27 января. Ими оказались 17-летний выходец из Центральной Азии и 18-летний житель Северо-Кавказского региона.

Через день поймали других двух нарушителей — 16-летнего гражданина Закавказья и 19-летнего выходца из Северного Кавказа.

Ранее кондуктор и контролер напали на петербуржца за отказ повторно платить за проезд. Мужчина получил травмы плеча и колена.