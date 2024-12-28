В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК

В Санкт-Петербурге задержали восьмиклассницу за фото основателя «Русского добровольческого корпуса»* (РДК), помещенное на школьный стенд. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

История произошла накануне — ученики и педагоги столпились в холле школы у стенда, на котором кто-то повесил фото основателя РДК и подписал его «герой России».

В учреждение сразу вызвали полицейских, те допросили директора по воспитательной работе. Тот заявил правоохранителям, что не причастен к случившемуся.

В итоге «шутницу» все-таки нашли. Подозреваемой оказалась 16-летняя восьмиклассница. Оперативники поехали сразу к ней домой — в пятиэтажку в Выборгском районе. По факту случившегося возбудили дело об оправдании терроризма.

* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.