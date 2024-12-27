В петербургской школе повесили фото основателя РДК с подписью «герой»

В Петербурге в холле одной из школ повесили две фотографии основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»* (РДК). Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

По данным журналистов, все началось с того, что дети и учителя собрались на третьем этаже рядом со стендом «Информация инспектора ОДН». Там находились фото основателя и члена РДК*. К обоим снимкам кто-то добавил подписи «герой России».

После случившегося вызвали полицейских. Они задержали помощника директора по воспитательной работе, но он заявил, что не причастен к происшествию.

Кто именно распечатал и повесил снимки, пока не ясно. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд в Москве арестовал шесть пособников «Русского добровольческого корпуса»*. Их обвинили в содействии и участии в деятельности запрещенной организации.

По данным следователей, подозреваемые учились делать «коктейли Молотова» и писали на стенах лозунги в поддержку РДК*.

* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.