В петербургской школе повесили фото основателя РДК с подписью «герой»
«Фонтанка»: в школе Петербурга неизвестные повесили фото основателя РДК на стенд
В Петербурге в холле одной из школ повесили две фотографии основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»* (РДК). Об этом сообщило издание «Фонтанка».
По данным журналистов, все началось с того, что дети и учителя собрались на третьем этаже рядом со стендом «Информация инспектора ОДН». Там находились фото основателя и члена РДК*. К обоим снимкам кто-то добавил подписи «герой России».
После случившегося вызвали полицейских. Они задержали помощника директора по воспитательной работе, но он заявил, что не причастен к происшествию.
Кто именно распечатал и повесил снимки, пока не ясно. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее суд в Москве арестовал шесть пособников «Русского добровольческого корпуса»*. Их обвинили в содействии и участии в деятельности запрещенной организации.
По данным следователей, подозреваемые учились делать «коктейли Молотова» и писали на стенах лозунги в поддержку РДК*.
* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.