В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали нескольких сотрудников полиции на метрополитене, которые более полугода за денежное вознаграждение закрывали глаза на нарушения миграционных законов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Факты противоправных действий выявили оперативники службы собственной безопасности. Они установили, что в период с июня 2024-го по февраль 2025 года должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан за бездействие по пресечению миграционных правонарушения.

Подозреваемых доставили в следственные органы для проверки. В главке отметили, что в случае подтверждения вины полицейских уволят из органов, они понесут наказание в «установленном законом порядке».

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