В Петербурге задержали киллера, который 14 лет скрывался от правосудия

МВД: в Петербурге задержали иностранца за совершенное в 2011 году убийство

В Санкт-Петербурге задержали киллера, находившегося в межгосударственном розыске 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В 2011 году подозреваемый вместе с сообщником зарезал супруга знакомой, которая утверждала, что тот проявлял к их несовершеннолетней дочери «нездоровый интерес».

«За оказание данной услуги мужчине предлагалась сумма, эквивалентная 300 тысячам рублей», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленник, подкараулил мужа приятельницы на улице и девять раз ударил ножом. В течение 14 лет ему удавалось скрываться от правоохранительных органов.

Сотрудники полиции задержали 53-летнего выходца из одного из государств ближнего зарубежья 30 января возле дома на бульваре Александра Грина. Его передадут инициатору розыска.

В Калужской области ранее «черный лесоруб» убил трех сотрудников лесничества и покончил с собой. Глава администрации СП «Село Жерелево» Виктор Федарков сообщил, что злоумышленник казался адекватным и никогда не проявлял агрессии к окружающим.