В Петербурге задержали киллера, который 14 лет скрывался от правосудия
МВД: в Петербурге задержали иностранца за совершенное в 2011 году убийство
В Санкт-Петербурге задержали киллера, находившегося в межгосударственном розыске 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В 2011 году подозреваемый вместе с сообщником зарезал супруга знакомой, которая утверждала, что тот проявлял к их несовершеннолетней дочери «нездоровый интерес».
«За оказание данной услуги мужчине предлагалась сумма, эквивалентная 300 тысячам рублей», — уточнили в ведомстве.
Злоумышленник, подкараулил мужа приятельницы на улице и девять раз ударил ножом. В течение 14 лет ему удавалось скрываться от правоохранительных органов.
Сотрудники полиции задержали 53-летнего выходца из одного из государств ближнего зарубежья 30 января возле дома на бульваре Александра Грина. Его передадут инициатору розыска.
В Калужской области ранее «черный лесоруб» убил трех сотрудников лесничества и покончил с собой. Глава администрации СП «Село Жерелево» Виктор Федарков сообщил, что злоумышленник казался адекватным и никогда не проявлял агрессии к окружающим.