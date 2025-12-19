В Петербурге учительница английского совратила 12-летних учеников

Учительницу английского языка заподозрили в совращении двух 12-летних учеников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По предварительной версии, преступления сексуального характера произошли в апреле и июле 2025 года у нее дома. Дети не могли оказать сопротивление из-за своего беспомощного состояния.

Выборгский районный суд арестовал учительницу. Ее обвинили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Женщина свою вину не признает. Она пробудет в СИЗО до середины февраля 2026 года.

По данным телеканала «78», петербурженка работала учительницей английского языка в одной из школ Выборгского района. Также она была классным руководителем у пятого класса и занималась волонтерской деятельностью.

Ранее учительница начальных классов из Токсова получила срок за отношения с 11-летним учеником.