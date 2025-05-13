Учительница из Ленобласти совратила 11-летнего школьника. Суд отправил ее в колонию

Девять лет тюрьмы дали учительнице за связь с учеником в Ленинградской области

Бывшую учительницу начальных классов из Токсова приговорили к девяти годам колонии за отношения с учеником. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.

Двадцатисемилетнюю женщину признали виновной в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего школьника. Об этом стало известно в феврале 2024 года, когда мать мальчика обнаружила в его телефоне переписку с учительницей, содержавшую интимные фотографии.

Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», классный руководитель оставляла ребенка после уроков и закрывала кабинет. Позже родители обратились в правоохранительные органы, после чего педагога задержали.

Некоторые родители сначала не поверили в обвинения, так как женщина работала в школе всего полгода и имела только положительные отзывы. Кроме того, учительница была замужем.

Разбирательство длилось более года. В итоге суд назначил бывшей учительнице наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Дополнительно ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение года после освобождения.

Ранее в Новосибирске родители нескольких юных фигуристок обвинили в домогательствах тренера из Центра зимних видов спорта.