Сегодня 15:40 Рецидивист из Саратова попал под статью за «романтичное» мошенничество с чеками
Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего рецидивиста из Саратова. Его заподозрили в мошенничестве, сообщил «
Саринформ» со ссылкой на городское управление МВД.
По версии следствия, фигурант несколько раз оформил доставку цветов, чтобы удивить супругу. Однако отдавать деньги за букеты романтик не захотел, поэтому отправил магазинам поддельные чеки об онлайн-оплате.
Предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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