В Петербурге транспортного полицейского задержали за получение взятки

В Санкт-Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Оперуполномоченный подразделения Управления на транспорте по СЗФО потребовал от свидетеля по уголовному делу взятку в более чем один миллион рублей в обмен на то, что его не привлекут к ответственности.

«Для получения денег сотрудник привлек своего знакомого, который договорился со свидетелем о передаче требуемой суммы», — заявили в СК.

О незаконных действиях должностного лица свидетель сообщил ы правоохранительные органы. Полицейскому и его посреднику предъявили обвинение.

Ранее по делу о взяточничестве и мошенничестве осудили бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Его приговорили к 17 годам колонии.