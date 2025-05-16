Бывшего вице-губернатора Рязанской области осудили на 17 лет колонии

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве и получении взяток. Решение вынес Советский районный суд Рязани, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Грекова поместили в следственный изолятор 14 июля 2023 года. По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год он получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области.

Вместе с Грековым задержали Ирину Петину, которая ранее занимала пост заместителя министра здравоохранения региона и была сенатором. Решение об избрании меры пресечения Грекову было принято в Рязани, а затем подтверждено Басманным судом Москвы. В феврале дело передали в Советский районный суд Рязани.

Рассмотрение дела проходило в особом порядке, так как было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, процесс проходил в закрытом режиме.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Помимо этого, Грекову предстоит выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей. Также он не сможет занимать государственные должности в течение 12 лет.

Ранее начальнику строительного управления ППК «Военно-строительная компания» Московского военного округа Матвею Иванову предъявили обвинение во взяточничестве в крупном размере при реализации национального проекта. Он получил от представителей ООО «Авестал» взятку в размере 20 миллионов рублей.