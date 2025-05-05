В Петербурге таксист-мигрант отобрал у инвалида телефон вместо оплаты проезда
В Санкт-Петербурге таксист-мигрант отобрал у пассажира-инвалида телефон в качестве оплаты за проезд. Об этом сообщил 78.ru.
Конфликт между водителем и клиентом произошел вечером 4 мая на проспекте Художников. Находившийся за рулем 25-летний гражданин Пакистана подвозил мужчину с ограниченными возможностями.
В конце поездки выяснилось, что у таксиста нет сдачи, тогда пассажир решил покинуть автомобиль без оплаты. После этого водитель отобрал у инвалида мобильный телефон.
Очевидцы происшествия пришли на помощь пассажиру и заставили водителя вернуть устройство. Однако после этого мигрант позвонил своим знакомым, которые быстро приехали и снова отобрали средство связи у инвалида.
По информации 78.ru, таксиста задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов. На протяжении полугода правоохранители за вознаграждение закрывали глаза на нарушение законов.