В Петербурге таксист-мигрант отобрал у инвалида телефон вместо оплаты проезда

В Санкт-Петербурге таксист-мигрант отобрал у пассажира-инвалида телефон в качестве оплаты за проезд. Об этом сообщил 78.ru .

Конфликт между водителем и клиентом произошел вечером 4 мая на проспекте Художников. Находившийся за рулем 25-летний гражданин Пакистана подвозил мужчину с ограниченными возможностями.

В конце поездки выяснилось, что у таксиста нет сдачи, тогда пассажир решил покинуть автомобиль без оплаты. После этого водитель отобрал у инвалида мобильный телефон.

Очевидцы происшествия пришли на помощь пассажиру и заставили водителя вернуть устройство. Однако после этого мигрант позвонил своим знакомым, которые быстро приехали и снова отобрали средство связи у инвалида.

По информации 78.ru, таксиста задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов. На протяжении полугода правоохранители за вознаграждение закрывали глаза на нарушение законов.