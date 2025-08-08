Депутат Бурматов призвал россиян сообщать о случаях жестокого обращения с животными в зоомагазинах

В Государственной думе приняли закон, который ограничивает продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом сообщил депутат Владимир Бурматов в связи с расследованием сайта Life о случаях жестокости в зоомагазинах.

Парламентарий подчеркнул, что закон, хоть и не запрещает торговлю животными полностью, но предъявляет строгие требования к условиям их содержания.

«Обязательное наличие ветеринарной помощи, правильного кормления, комфортного содержания и выгула», — отметил собеседник.

По словам депутата, после вступления закона в силу некоторые зоомагазины стали работать как пункты передержки, размещая животных из приютов. Однако нарушения все еще встречаются.

Бурматов призвал граждан сообщать о случаях жестокого обращения с животными в прокуратуру и Роспотребнадзор, поскольку эффективность закона зависит от активности общества.