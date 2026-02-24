В Петербурге школьница подожгла топливную колонку

Петербургские правоохранители задержали 15-летнюю девушку, которая подожгла топливораздаточную колонку в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

По версии следствия, неизвестные позвонили школьнице и вынудили ее поджечь топливную колонку. В результате возгорания никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемую задержали. В ближайшее время девушку привезут для проведения следственных действий. Представители СК уже осмотрели место происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, самостоятельно связавшегося с украинским куратором и попросившим у него задание. Злоумышленнику поручили убить военнослужащего. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.