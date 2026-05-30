В Петербурге рассмотрят уголовное дело против автора «Масяни»

Против автора мультфильмов «Масяня» и «Магазинчик БО» Олега Куваева* в Санкт-Петербурге возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Создателя известного мультсериала обвинили в публичных призывах к действиям против безопасности государства и неисполнении требований к иностранным агентам.

В пресс-службе уточнили, что фигурант дела разместил на публичном канале ролик, который демонстрирует идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и ее должностным лицам. Также 59-летний мультипликатор не предоставил сведения об источниках иностранного финансирования и уклонялся от исполнения других обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Куваева* возбудили в сентябре 2025 года. Сейчас он проживает за границей и находится в розыске МВД.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.