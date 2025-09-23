Против создателя «Масяни» Куваева возбудили новое уголовное дело

Против мультипликатора Олега Куваева*, создавшего «Масяню» и «Магазинчик БО», возбудили уголовное дело за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На Куваева* завели два административных протокола, потому что он не предоставил уполномоченным инстанциям сведения, соответствующие его статусу. Теперь против него возбудили новое уголовное дело.

По информации Baza, 58-летний мультипликатор проживает за рубежом и находится в розыске МВД России. Уже после отъезда Куваев* выпустил серию «Масяни», в которой усмотрели призывы к терроризму.

Ранее уголовное дело возбудили против блогера Юрия Дудя*. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в связи с его статусом. Несмотря на привлечение к административной ответственности, он продолжил публиковать материалы в мессенджере без указания, что является иноагентом.