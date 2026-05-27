Троих человек, подозреваемых в ограблении на Стачек в Петербурге, задержали спустя пять лет

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали нескольких человек по подозрению в грабеже, совершенном пять лет назад. Преступники украли из квартиры 25 миллионов рублей и драгоценности, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным следствия, в декабре 2020 года трое злоумышленников напали на мужчину на проспекте Стачек. Они силой втолкнули его в квартиру и избили, после чего забрали из сейфа около 25 миллионов рублей и колье с драгоценными камнями, добавила Neva.Today.

Расследование началось сразу после происшествия, но раскрыть преступление удалось только в 2026 году. Задержанными оказались двое жителей Санкт-Петербурга и один житель Ленинградской области в возрасте от 48 до 57 лет, все — с криминальным прошлым и судимостями. Расследование продолжается.