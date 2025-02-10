Наркобордель накрыли в центре Челябинска
МВД: в центре Челябинска выявили спа-бордель, торговавший наркотиками
Спа-отель, оказывавший интимные услуги, выявили в центре Челябинска. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба главного управления ГУ МВД России по региону.
Также в отеле продавали наркотики. В частности, 33-летняя администратор заведения продала наркотик одному из клиентов.
Оперативники доставили весь персонал отеля в районный отдел полиции. При этом в отношении администратора уже возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Теперь правоохранители устанавливают, кому принадлежит незаконный бизнес и собирают доказательства правонарушений.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе полицейские накрыли сеть борделей, которые маскировались под обычные массажные салоны. В этих заведениях работали десятки девушек-проституток.