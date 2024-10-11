В Петербурге пресекли схему мошенничества через «Госуслуги»

В Санкт-Петербурге задержали двоих хакеров, организовавших мошенническую схему с «Госуслугами». Об этом сообщили kp.ru в региональном главке МВД.

Как рассказали в полиции, 19-летний местный житель и 20-летний приезжий из Псковской области покупали сим-карты и проверяли, есть ли у их бывших владельцев аккаунты на «Госуслугах». Если страницы находились, их взламывали и оформляли на них кредиты. В общей сложности минимум за 10 таких эпизодов хакеры смогли заработать полмиллиона рублей.

Против обоих возбудили уголовное дело о мошенничестве. Кроме того, у одного из задержанных при обыске нашли наркотики.

Ранее Минцифры для борьбы с такими мошенниками предложило ограничить число сим-карт на одного человека и блокировать лишние. При этом для покупки карт станет обязательным подтверждение личности.