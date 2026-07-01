В Петербурге поймали организатора поставки 500 кг кокаина из Латинской Америки

В Санкт-Петербурге задержали контрабандиста, причастного к организации канала поставок наркотиков из Латинской Америки. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта», — заявили в ведомстве.

На территории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере из Эквадора нашли 500-килограммовый груз с кокаином. Наркотики замаскировали внутри замороженных тушек тунца.

На месте жительства задержанного нашли носители с криптокошельками на сумму около 613 тысяч долларов, 13 коллекционных наручных часов общей стоимостью более 1,3 миллиона долларов и пять элитных машин, оцениваемых не менее чем в 130 миллионов рублей.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.