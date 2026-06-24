В Ленобласти женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за незаконный сбыт психотропных веществ

В Ленинградской области 37-летняя женщина была приговорена к 12 годам лишения свободы за незаконный сбыт психотропных веществ и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Судебное разбирательство проходило в Выборгском районе, где местная жительница была признана виновной по всем пунктам обвинения. Об этом написала Neva.Today .

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года она сбыла 19 граммов наркотиков за 5 тысяч рублей. Кроме того, при обыске ее квартиры было обнаружено более 350 граммов запрещенных веществ. Это обстоятельство стало основанием для возбуждения уголовного дела, и прокуратура поддержала государственное обвинение.

Суд назначил женщине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Данный случай подчеркивает серьезность борьбы с наркоторговлей в регионе и необходимость строгих мер наказания за подобные преступления.