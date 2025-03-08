В Петербурге похитили 16-летнего подростка ради выкупа

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подозреваемых в похищении подростка с целью получения выкупа. Об этом в Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным Волк, вечером 6 марта злоумышленники избили 16-летнего подростка, после чего затолкали его в автомобиль и несколько часов возили по городу. За освобождение мальчика похитители потребовали 300 тысяч рублей якобы в счет уплаты долга. В случае неуплаты молодому человеку угрожали расправой.

Парень позвонил своему отцу, который перечислил на карту сына нужную сумму. Большую часть денег юноша обналичил в банкомате и передал злоумышленникам. Еще 126 тысяч рублей подросток перечислил в виде криптовалюты, после чего злоумышленники его отпустили.

Как рассказала официальный представитель МВД, полицейские Петербурга быстро выявили и задержали двоих подозреваемых. Один из них оказался 18-летним местным жителем, а второй 29-летний приезжий из республики Коми.

По факту похищения следственные органы возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали пятерых мужчин и двух женщин за вымогательство, разбой, бандитизм, похищение людей и незаконный оборот оружия. Злоумышленники под видом полицейских неоднократно похищали людей, после чего требовали выкуп.